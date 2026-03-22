«МЮ» интересен Майлз Льюис-Скелли, «Арсенал» готов продать воспитанника — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» следит за крайним защитником «Арсенала» Майлзом Льюисом-Скелли, готовым покинуть лондонский клуб с целью получения регулярной игровой практики. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «канониры» готовы продать 19-летнего воспитанника. Помимо «красных дьяволов», интерес к Льюису-Скелли проявляют «Эвертон» и «Брентфорд».

В нынешнем сезоне Льюис-Скелли принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

