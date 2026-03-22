Фабрицио Романо высказался о будущем Лиама Росеньора в «Челси»

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо высказался о перспективах главного тренера «Челси» Лиама Росеньора. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть клуб. У «синих» четыре поражения в четырёх матчах подряд во всех турнирах.

«На данный момент «Челси» не сообщал о каких-либо грядущих изменениях. Очевидно, что в клубе недовольны текущей ситуацией, но не стоит забывать, что Лиам Росеньор пришёл в середине сезона, не имея достаточной подготовки. В то же время «Челси» хочет попасть в Лигу чемпионов в следующем году. До конца сезона ещё много времени. Посмотрим, как пройдут последние два месяца.

Но очевидно, что «Челси» по-прежнему поддерживает Лиама Росеньора. Он также публично говорил об этом ещё до матча с «Эвертоном», упоминая встречи, обсуждения о намерении побеждать и о планах на летнее трансферное окно. Так что Росеньор сохраняет полную уверенность в себе. На данный момент в клубе всё именно так», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.