Защитник «Пари Нижний Новгород» Свен Карич прокомментировал результат матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра состоялась вчера, 21 марта, и завершилась победой краснодарской команды со счётом 5:0. Четыре мяча на счету нападающего Джона Кордобы.

«Пари НН» играл очень плохо, «Краснодар» — хорошо. У них всё получалось. Когда так играешь, появляется один индивидуалист, который будет лучше всех.

Что касается борьбы за чемпионство, «Зенит» и «Краснодар» хорошо играют. Ещё много игр до конца, посмотрим», — сказал Карич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

После 22 матчей РПЛ «Пари НН» находится на 13-й строчке турнирной таблицы с 20 очками. «Краснодар» возглавляет таблицу, команда заработала 49 очков после 22 игр.