«Очень плохо». Защитник «Пари НН» Карич — о матче с «Краснодаром»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Свен Карич прокомментировал результат матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра состоялась вчера, 21 марта, и завершилась победой краснодарской команды со счётом 5:0. Четыре мяча на счету нападающего Джона Кордобы.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

«Пари НН» играл очень плохо, «Краснодар» — хорошо. У них всё получалось. Когда так играешь, появляется один индивидуалист, который будет лучше всех.

Что касается борьбы за чемпионство, «Зенит» и «Краснодар» хорошо играют. Ещё много игр до конца, посмотрим», — сказал Карич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

После 22 матчей РПЛ «Пари НН» находится на 13-й строчке турнирной таблицы с 20 очками. «Краснодар» возглавляет таблицу, команда заработала 49 очков после 22 игр.

