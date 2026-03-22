Игрок сборной Сенегала Гейе: я отдам медали Марокко, если это ослабит напряжённость

Полузащитник сборной Сенегала и «Эвертона» Идрисса Гейе прокомментировал решение Африканской конфедерации футбола (CAF) присудить сенегальской национальной команде техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций с Марокко (0:3).

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
0 : 3
Т
Марокко
1:0 Гейе – 94'     1:1     1:2     1:3    

После решения о присуждении победы Марокко Сенегальская футбольная федерация (FSF) объявила, что подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

«Мы заслужили быть чемпионами Африки. Для нас мы остаёмся чемпионами Африки, ничего не меняется. Это заявление — всего лишь отвлекающий маневр, возможно, попытка разделить Африку. Если бы всё зависело от меня, то я бы сказал федерации не подавать апелляцию. Я лично обязуюсь собрать медали и отдать их Марокко, если это действительно поможет ослабить напряжённость между двумя странами», — приводит слова Гейе RMC Sport со ссылкой на Canal+.

