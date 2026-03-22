Ивелин Попов рассказал, когда принял решение закончить футбольную карьеру

Бывший полузащитник «Спартака», «Рубина», «Ростова» Ивелин Попов рассказал, в какой момент принял решение об окончании футбольной карьеры.

«Я закончил профессиональную карьеру. Первые мысли появились летом, когда разошёлся с «Ботевом». Я 15-20 дней был дома с семьёй. Позвонили из «Арды», спросили, хочу ли я прийти и помочь им. Подумал: почему бы и нет? Подняли команду — у них есть возможность бороться. После Нового года появились мысли, что семья далеко, а я хотел быть поближе. Уже возраст — так что принял такое решение», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Попов являлся футболистом «Арды» с сентября 2025 года по февраль 2026 года.

