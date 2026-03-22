Экс-игрок «Спартака» Попов рассказал о планах после завершения карьеры

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал, как проходило его обучение на тренера, а также заявил о желании остаться в футболе. Ранее болгарин объявил о завершении карьеры.

«Я учился на тренера — на лицензию А. Это было в 2023-2024 годах. На модуль надо было приходить 3-4 дня в неделю. Тогда не успевал, потому что играл в «Ботеве». У нас были больше задачи — выиграть Кубок. Слава богу, что выиграли. Не успел поэтому сходить на несколько модулей. Как я знаю, можно сходить с другой группой. Но пока нет желания учиться на тренера.

Хочется немного отдохнуть. Я месяц не играю, но футбол смотрю. Пока ещё не соскучился сильно. После окончания сезона буду смотреть, что дальше. Точно буду в этом спорте — я всю жизнь в нём. Везде есть контакты. Посмотрим, где и какая должность», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.