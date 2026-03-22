Ивелин Попов: когда играл в России, она всегда входила в топ-5 европейских чемпионатов

Бывший полузащитник «Спартака», «Рубина» и «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал свою карьеру в России.

«Очень доволен, как сложилась моя футбольная карьера. В Болгарии я выиграл всё. В России не удалось выиграть только Кубок — проиграли «Кубани» в финале в 2015 году. Играл в еврокубках. Со сборной хотелось бы попасть на большой турнир, но не удалось. Это другая тема.

Очень доволен, что многие раньше думали, что в России чемпионат не очень. Но когда я играл там, чемпионат всегда входил в топ-5 европейских чемпионатов. Каждый период карьеры важен для меня. Помню много событий — голы, победы, атмосферу. Не могу выделить что-то одно. Я провёл где-то 700 официальных игр. Это большое достижение. Не каждому такое удаётся на профессиональном уровне», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.