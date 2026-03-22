Карседо поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Оренбургом» в РПЛ

Карседо поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Оренбургом» в РПЛ
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о грядущем матче 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом», который состоится сегодня, 22 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1    

«Нам повезло, что в Оренбурге сегодня прекрасная погода. Для футбола всё отлично. Предстоящая игра будет непростой, мы видели, как недавно соперник обыграл «Зенит». «Оренбург» — хорошая, интенсивная команда, которая хорошо действует на искусственном покрытии, это немаловажный фактор. Мы сделаем всё, чтобы одержать победу», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с московским «Динамо» (4 апреля), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Локомотивом» (5 апреля).

Выезды к «Оренбургу» — проклятие «Спартака». Давно нет не только побед, но даже голов!
Выезды к «Оренбургу» — проклятие «Спартака». Давно нет не только побед, но даже голов!

