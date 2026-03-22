Фабрицио Романо отреагировал на слухи, что Левандовски может остаться в «Барселоне»

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал информацию о том, что нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски близок к продлению контракта с каталонским клубом.

«В последние дни появилось много слухов, что Роберт Левандовски останется в «Барселоне» ещё на один сезон. Что происходит на самом деле: агентом Левандовского является Пини Захави, агент Ханси Флика и один из самых влиятельных агентов в мире. У него отличные отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Во время встреч с Захави обсуждалась ситуация с новым контрактом Ханси Флика.

Недавно Лапорта объявил, что Ханси Флик скоро подпишет новый контракт до 2028 года. На этих встречах также обсуждалась ситуация с Робертом Левандовским. В ходе этих обсуждений клуб и игрок рассматривали возможность продления контракта ещё на один сезон. Но на данный момент решение не принято, договорённости нет, вопрос не решён.

Левандовски и его команда рассматривают несколько вариантов. Так что да, он может остаться в «Барселоне» ещё на один сезон, но это не точно. Он может остаться в Европе, где есть заинтересованные в нём клубы, или поехать в Саудовскую Аравию, где его ждут клубы, которые интересуются им уже три года. И не стоит забывать про МЛС, потому что у Роберта Левандовского есть предложения и оттуда.

Итак, у нас есть все эти варианты. Теперь мы предоставим слово Левандовскому, чтобы он решил, чего хочет: остаться в «Барселоне», остаться в Европе, уехать в Саудовскую Аравию, перейти в МЛС. Так что решение за Левандовским. Его агенты просто работают над тем, чтобы предложить ему все возможные варианты», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.