«Это не пенальти». Агаларов — о судействе в матче с «Зенитом»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Судья Павел Кукуян назначил 11‑метровый удар, который успешно реализовал форвард петербургского клуба Джон Дуран.

«Я согласен с экспертами и болельщиками, что назначенный 11‑метровый в Санкт‑Петербурге — это не пенальти. Надеюсь, решат как‑нибудь, чтобы в следующих играх такого не повторялось.

Семак считает, что пенальти был? Он тренер этой команды и не может на камеру открыто сказать, что пенальти не было. Ну раз считает так, пусть будет.

В России мы много внимания уделяем судейству. Судьи — это люди, они тоже устали, что их закидывают шапками. На эмоциях каждый может ошибиться, особенно когда нужно быстро принять решение, — это стресс», — приводит слова Агаларова «РБ Спорт».

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 12‑е место, имея в активе 21 очко после 22 игр.