«Оренбург» — «Спартак»: Гарсия открыл счёт на 18-й минуте

В эти минуты идёт матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий гостей Ливай Гарсия.

После 21 тура чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с московским «Динамо» (4 апреля), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Локомотивом» (5 апреля).

