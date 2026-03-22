В «Атланте» сообщили, что Миранчук останется в США на время матчей сборной России

Директор по коммуникациям «Атланты» Крис Винклер поделился информацией, что полузащитник Алексей Миранчук пропустит ближайшие матчи сборной России по семейным обстоятельствам.

«Алексей уведомил нас и сборную, что не сможет поехать на ближайшие матчи по семейным обстоятельствам. С его здоровьем всё хорошо, он провёл почти весь матч с «Ди-Си Юнайтед». На время паузы на игры сборных Алексей останется в США», — приводит слова Винклера Sport24.

Напомним, 27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

За сборную России Миранчук провёл 50 матчей.

Материалы по теме
Карпин объяснил невызов Миранчука и Захаряна на матчи с Никарагуа и Мали

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

