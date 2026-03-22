Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ивелин Попов: мы застали время, когда на стадионы приходило по 70-75 тысяч болельщиков

Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов высказался о предыдущих поколениях в футболе, сравнив их с нынешними футболистами.

— Не кажется, что поколение футболистов, когда вы играли в «Спартаке», было сильнее?
— Каждый может так говорить. Когда «Спартак» становился несколько раз подряд чемпионом, люди могут говорить, что то поколение сильнее. Я не люблю сравнивать. Раньше был только футбольный мяч. А сейчас много развлечений, например, телефоны. Они делают людей ленивыми — не хотят прикладывать усилия в спорте. Раньше у каждого ребёнка была мечта стать футболистом или баскетболистом.

Время другое. Надо принимать и новое поколение. У нас нет другого выбора. До них надо донести, что мы хотим и требуем. Многие говорят, что люди, родившиеся в 80-90-х годах, с дисциплиной в спорте. У них есть спортивная злость. На стадионы приходило по 70-75 тысяч! Мы ещё застали то время. Новому поколению тяжело. Но надо принимать новое время, — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

