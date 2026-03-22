Экс-игрок «Спартака» Попов высказался о результатах команды после рестарта сезона

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды после возобновления чемпионата.

«У «Спартака» было крупное поражение от «Динамо». Но у команды новый тренер. Хорошо, что потом выиграли у «Акрона». Для болельщиков и людей, которые играли за «Спартак», такое поражение обидно. Но такое бывает. Самое главное, чтобы после поражений выигрывали с хорошей игрой», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 35 очками. В эти минуты красно-белые играют на выезде с «Оренбургом». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу московской команды.