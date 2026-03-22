«Нефтехимик» разгромил «Сокол» в 25-м туре Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Вера Опейкина из Сочи. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

На пятой минуте нападающий «Нефтехимика» Ислам Машуков открыл счёт в матче. На 23-й минуте Машуков ударом с пенальти оформил дубль. На 87-й минуте полузащитник Андрей Никитин довёл преимущество до крупного.

«Нефтехимик» довёл количество набранных в сезоне очков до 34 и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» с 16 очками в 25 матчах продолжает оставаться на последней строчке.