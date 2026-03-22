Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сокол — Нефтехимик, результат матча 22 марта 2026, счёт 0:3, 25-й тур Первой лиги — 2025/2026

«Нефтехимик» разгромил «Сокол» в 25-м туре Первой лиги
Завершился матч 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Вера Опейкина из Сочи. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

Россия — Лига PARI . 25-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Машуков – 5'     0:2 Машуков – 23'     0:3 Никитин – 86'    

На пятой минуте нападающий «Нефтехимика» Ислам Машуков открыл счёт в матче. На 23-й минуте Машуков ударом с пенальти оформил дубль. На 87-й минуте полузащитник Андрей Никитин довёл преимущество до крупного.

«Нефтехимик» довёл количество набранных в сезоне очков до 34 и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» с 16 очками в 25 матчах продолжает оставаться на последней строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
За лицензией для РПЛ пошли 7 клубов, игрок «Урала-2» в СИЗО после убийства. Главное в ФНЛ
За лицензией для РПЛ пошли 7 клубов, игрок «Урала-2» в СИЗО после убийства. Главное в ФНЛ
