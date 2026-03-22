Форвард «Спартака» Гарсия — в топ-3 сезона РПЛ по результативности в гостевых матчах

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия входит в тройку лучших футболистов Мир РПЛ нынешнего сезона по результативности в гостевых играх. Форвард красно-белых забил пять голов и сделал две результативные передачи в 10 выездных матчах. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Гарсия поразил ворота «Оренбурга» во встрече 22-го тура РПЛ (22 марта). Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Первое место по результативности в гостевых матчах РПЛ этого сезона с 11 голевыми действиями занимает полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На второй строчке располагается хавбек «Локомотива» Алексей Батраков.

В нынешнем сезоне чемпионата России Гарсия совершил семь из восьми результативных действий на выезде.

