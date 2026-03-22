В «Ахмате» рассказали о сроках восстановления Богосаваца после травмы в матче с «Ростовом»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев поделился информацией о сроках восстановления защитника Мирослава Богосаваца после травмы, полученной в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0).

«Благо наши худшие ожидания не оправдались. Мирослав в сознании, к вечеру уже был в отеле. Слава богу, что всё достаточно неплохо. Пока рано говорить об участии в следующем матче, но доктора утверждают, что такая вероятность есть», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В начале второго тайма футболист грозненской команды потерял сознание после удара коленом в голову от игрока гостей Андрея Ланговича. Серб покинул поле на машине скорой помощи.

