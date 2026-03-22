Киммих: «Бавария» в отличной форме, и мы с нетерпением ждём матча с «Реалом» в ЛЧ

Киммих: «Бавария» в отличной форме, и мы с нетерпением ждём матча с «Реалом» в ЛЧ
Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о предстоящих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Мы с нетерпением ждём этого матча. С тех пор, как я здесь, мы уже сыграли несколько матчей c «Реалом», и каждый раз нас выбивали из турнира. Мы не всегда были слабее на поле, и нам часто просто не везло. Давно пора это изменить… Мы в отличной форме и с нетерпением ждём матча», — приводит слова Киммиха Footmercato.

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между командами запланированы на 7 и 15 апреля. В предыдущем раунде мюнхенцы прошли итальянскую «Аталанту», а «Реал» одолел «Манчестер Сити». Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен».

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2026 года пройдёт на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште (Венгрия) 30 мая 2026 года.

