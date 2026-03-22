Матч-центр:
У Барко 17+13 в 49 матчах за «Спартак» в РПЛ, это лучший результат в клубе с дебюта игрока
Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отметился результативной передачей в первом тайме матча 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Данный ассист стал 30-м (17+13) голевым действием аргентинского футболиста в 49 встречах соревнования в составе красно-белых. Это лучший результат в клубе с момента дебюта Барко летом 2024 года. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
2-й тайм
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

Ближайшим преследователем аргентинского полузащитника является нападающий «Спартака» Манфред Угальде, который за указанный период совершил 25 результативных действий в РПЛ. Вингер Маркиньос набрал 16 очков результативности.

Подчёркивается, что с момента дебюта Барко уступает по сыгранным минутам только вратарю Александру Максименко.

