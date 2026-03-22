«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Сегодня, 22 марта, состоится матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Расулов, Рикардо, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Маринкин, Фомин, Бителло, Гомес, Нгамалё, Тюкавин.

«Зенит»: Адамов, Дивеев, Нино, Сантос, Мантуан, Барриос, Вендел, Энрике, Джон, Глушенков, Соболев.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды 45 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе — четыре очка. «Динамо» с 30 очками располагается на восьмой строчке.