Гамид Агаларов: «Уфа» — частичка моего сердца, обязательно жду клуб в РПЛ

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о клубе Первой лиги «Уфа», в котором он выступал с 2020 по 2022 год. За время своего пребывания в «Уфе» Агаларов провёл 39 матчей и забил 19 голов.

«Конечно, я переживаю за результаты «Уфы» — это отдельная частичка моего сердца. Эта команда заслуживает моего отдельного внимания. По возможности стараюсь следить на результатами — смотреть игры не всегда есть время. Там есть ребята, с которыми я хорошо общаюсь. Разговариваю с ними, слежу за клубом. Обязательно жду их в РПЛ», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Уфа» находится на 16-й строчке, заработав 26 очков после 25 туров Первой лиги. От зоны переходных матчей команду отделяет одно очко.