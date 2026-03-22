Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Гамид Агаларов: «Уфа» — частичка моего сердца, обязательно жду клуб в РПЛ

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о клубе Первой лиги «Уфа», в котором он выступал с 2020 по 2022 год. За время своего пребывания в «Уфе» Агаларов провёл 39 матчей и забил 19 голов.

«Конечно, я переживаю за результаты «Уфы» — это отдельная частичка моего сердца. Эта команда заслуживает моего отдельного внимания. По возможности стараюсь следить на результатами — смотреть игры не всегда есть время. Там есть ребята, с которыми я хорошо общаюсь. Разговариваю с ними, слежу за клубом. Обязательно жду их в РПЛ», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Уфа» находится на 16-й строчке, заработав 26 очков после 25 туров Первой лиги. От зоны переходных матчей команду отделяет одно очко.

