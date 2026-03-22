«Арсенал» может купить Рашфорда, «МЮ» не хочет отдавать игрока в аренду — Football365

«Арсенал», «Ювентус» и «Челси» намерены приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, играющего за «Барселону» в нынешнем сезоне на правах аренды. Об этом сообщает Football365.

По информации источника, каталонский клуб хочет сохранить вингера, однако рассматривает вариант с его повторной арендой. В свою очередь, «красные дьяволы» планируют продать 28-летнего игрока с целью получить «значительный доход». Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» может отказаться продавать Рашфорда «Арсеналу» и «Челси», чтобы не усиливать конкурентов.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

