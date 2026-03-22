Фернандо: перед матчем с «Локо» Адиев оставил мотивационные письма для каждого игрока

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Игра закончилась победой самарского клуба в серии пенальти (2:2; 5:4 пен.)

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
5 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38'     1:1 Олейников – 40'     2:1 Ахметов – 45+1'     2:2 Сильянов – 58'    

— Матч с «Локомотивом» в Кубке был тяжёлый. «Локо» играет хорошо, но мы следовали нашему плану, которому должны. До матча нас старались мотивировать. Также Адиев оставил письмо для каждого игрока, кто будет участвовать в игре. Это письма, которые мотивировали нас к игре. Также говорили об этом на тренировке. Слава богу, всё вышло так, как нужно. И мы вышли в следующий этап.

— Расскажи подробнее про письма.
— Для каждого игрока было своё письмо. Это хорошие слова, чтобы мы на поле вышли с определённым настроением. Всё удалось! — сказал Фернандо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

