Игрок «Локомотива» Годяев: клуб всегда претендует на медали чемпионата России

Полузащитник «Локомотива» Данила Годяев ответил, почему команде не удалось пройти дальше в Фонбет Кубке России. На стадии полуфинала первого этапа Пути регионов соревнования московский клуб уступил «Крыльям Советов» (2:2, 4:5 пен.).

«Не получилось дальше пройти в Кубке, потому что забили меньше, чем соперник, и довели до пенальти. В конце первого тайма мы потеряли концентрацию — из-за этого пропустили два быстрых гола в раздевалку.

Считаю, что «Локомотив» всегда претендует на медали. Будем стараться, работать и играть. Борьба за чемпионство? Естественно, это же медаль», — сказал Годяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

