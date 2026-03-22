Игрок «Локомотива» Годяев: клуб всегда претендует на медали чемпионата России
Полузащитник «Локомотива» Данила Годяев ответил, почему команде не удалось пройти дальше в Фонбет Кубке России. На стадии полуфинала первого этапа Пути регионов соревнования московский клуб уступил «Крыльям Советов» (2:2, 4:5 пен.).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
19 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
5 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 38' 1:1 Олейников – 40' 2:1 Ахметов – 45+1' 2:2 Сильянов – 58'
«Не получилось дальше пройти в Кубке, потому что забили меньше, чем соперник, и довели до пенальти. В конце первого тайма мы потеряли концентрацию — из-за этого пропустили два быстрых гола в раздевалку.
Считаю, что «Локомотив» всегда претендует на медали. Будем стараться, работать и играть. Борьба за чемпионство? Естественно, это же медаль», — сказал Годяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
