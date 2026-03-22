«Ахмат» сообщил, что медикаментозное лечение Богосаваца займёт 7-10 дней
«Ахмат» в телеграм-канале сделал заявление о состоянии защитника Мирослава Богосаваца после полученной им травмы в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 33'    

«Мирослав Богосавац, получивший черепно-мозговую травму во время субботнего матча «Ахмат» — «Ростов», прошёл в одной из грозненских клиник углублённое обследование.

Компьютерная томография не выявила перелома костей на лице, и это самая приятная новость в данном случае. По словам игрока, он ничего не помнит из случившегося эпизода и последующей эвакуации на машине скорой помощи. Приходить в себя футболист начал уже в больнице. Ему зашили рванную рану губы и подбородка, присутствуют лёгкое головокружение, симптомы сотрясения.

По прогнозам клубных докторов, медикаментозное лечение займёт 7-10 дней.

Желаем Мирославу скорейшего выздоровления! Ждём, Брат, на поле!» — написано в заявлении грозненского клуба.

В начале второго тайма футболист грозненской команды потерял сознание после удара коленом в голову от игрока гостей Андрея Ланговича. Серб покинул поле на машине скорой помощи.

