Богосавац сделал обращение после травмы в матче с «Ростовом»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац записал обращение после травмы, полученной в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0).

В начале второго тайма футболист грозненской команды потерял сознание после удара коленом в голову от игрока гостей Андрея Ланговича. Серб покинул поле на машине скорой помощи.

«Всем привет! Я Мирослав Богосавац. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Самое важное, что я ничего не сломал, продолжаю лечиться.

Хочу сказать большое спасибо Ланговичу, который написал мне после игры. Я знаю, что он не специально, и такое в футболе бывает. Самое важное, что я не получил серьёзной травмы. Всё залечится – и я буду готовиться к следующим играм. Надеюсь скорее вернуться на поле. Ещё раз: всем спасибо!» — сказал футболист в видео в телеграм-канале «Ахмата».

