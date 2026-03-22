«Динамо» — «Зенит»: Джон Джон вывел сине-бело-голубых вперёд на 22-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Джон Джон на 22-й минуте.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды 45 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе — четыре очка. «Динамо» с 30 очками располагается на восьмой строчке.