Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

16-летний Павел Полех стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Спартака»

Комментарии

16-летний полузащитник Павел Полех стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Спартака» после выхода на поле на 88-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Об этом информирует пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

Самым молодым дебютантом в истории красно-белых является Алексей Ребко, который впервые сыграл за московскую команду в возрасте 16 лет, двух месяцев и шести дней. Это произошло 14 июля 2002 года в матче чемпионата России с «Зенитом» (4:3).

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 38 очков и располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
У Барко 17+13 в 49 матчах за «Спартак» в РПЛ, это лучший результат в клубе с дебюта игрока

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android