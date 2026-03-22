16-летний Павел Полех стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Спартака»

16-летний полузащитник Павел Полех стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Спартака» после выхода на поле на 88-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Об этом информирует пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.

Самым молодым дебютантом в истории красно-белых является Алексей Ребко, который впервые сыграл за московскую команду в возрасте 16 лет, двух месяцев и шести дней. Это произошло 14 июля 2002 года в матче чемпионата России с «Зенитом» (4:3).

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 38 очков и располагается на шестой строчке.

