Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Агкацев установил рекорд «Краснодара» по отражённым пенальти

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев установил новый рекорд клуба, отразив восемь 11-метровых ударов из 18 попыток. Один раз соперник пробил мимо ворот. В текущем сезоне Агкацев отбил три пенальти.

В матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» Агкацев успешно справился с 11-метровым ударом Даниила Лесового, сохранив ворота в неприкосновенности. В этом поединке «Краснодар» одержал победу со счётом 5:0.

Агкацев дебютировал в главной команде «Краснодара» 25 февраля 2021 года — в ответном матче плей-офф Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:1).

После 22 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, команда заработала 49 очков.

