Полузащитник «Пари НН» Сидоренко оценил значимость Кордобы для «Краснодара»
Полузащитник «Пари НН» Артём Сидоренко поделился мнением о значимости нападающего Джона Кордобы для «Краснодара». В субботу, 21 марта, форвард «быков» оформил покер в ворота нижегородской команды в матче 22-го тура Мир РПЛ (5:0).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6' 2:0 Кордоба – 12' 3:0 Кордоба – 49' 4:0 Кривцов – 70' 5:0 Кордоба – 85'
— Джон Кордоба — очень качественный футболист. Во-первых, он сюда приехал из топ чемпионата. Самое главное его качество, что приехал и выкладывается не только в играх, но и на тренировках. Это ему очень помогает в игре, забивает.
— «Пари НН» нужен такой игрок?
— Мы бы всё равно не стали играть на одного игрока. Такая же игра была бы, но Джон, конечно, помог бы любой команде РПЛ, — сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.
