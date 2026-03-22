Все новости
Полузащитник «Пари НН» Сидоренко оценил значимость Кордобы для «Краснодара»

Полузащитник «Пари НН» Артём Сидоренко поделился мнением о значимости нападающего Джона Кордобы для «Краснодара». В субботу, 21 марта, форвард «быков» оформил покер в ворота нижегородской команды в матче 22-го тура Мир РПЛ (5:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

Джон Кордоба — очень качественный футболист. Во-первых, он сюда приехал из топ чемпионата. Самое главное его качество, что приехал и выкладывается не только в играх, но и на тренировках. Это ему очень помогает в игре, забивает.

— «Пари НН» нужен такой игрок?
— Мы бы всё равно не стали играть на одного игрока. Такая же игра была бы, но Джон, конечно, помог бы любой команде РПЛ, — сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Материалы по теме
Только Думбия быстрее Кордобы забил 60 голов в чемпионатах России

Самые результативные легионеры РПЛ:

