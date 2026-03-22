Игроки «Барселоны» надели футболки с именем Роналдиньо в честь 46-летия бразильца

Игроки «Барселоны» надели футболки с именем бывшего нападающего команды Роналдиньо в честь его 46-летия перед матчем 29-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано».

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Перерыв
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Араухо – 24'    

Бразильский игрок выступал в составе сине-гранатовых с 2003 по 2008 год. За этот период Роналдиньо принял участие в 207 матчах во всех турнирах, в которых отметился 94 голами и 70 результативными передачами. В 2005 году нападающий выиграл «Золотой мяч». Вместе с «Барселоной» футболист дважды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Суперкубок страны, а также завоёвывал Лигу чемпионов.

После 28 туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 70 очков и занимают первое место.

