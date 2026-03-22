Сафонов сделал публикацию после разгромной победы «ПСЖ» в матче с «Ниццей»
Поделиться
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своём телеграм-канале сделал публикацию после разгромной победы «ПСЖ» в матче 27-го тура Лиги 1 с «Ниццей» со счётом 4:0.
Франция — Лига 1 . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Мендеш – 42' 0:2 Дуэ – 49' 0:3 Фернандес – 81' 0:4 Заир-Эмери – 85'
Удаления: Ндайишимийе – 61' / нет
«С отличным результатом и хорошим настроением уходим на международную паузу», — написал Сафонов.
По данным статистического портала Sofascore, во встрече с «Ниццей» российский голкипер совершил одно спасение. Также Сафонов выполнил 83% точных передач (20/24), одну точную длинную передачу из пяти (20%).
Напомним, Сафонов включён в окончательный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи. 27-го числа национальная команда сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 марта 2026
-
17:01
-
16:57
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:43
-
16:39
-
16:33
-
16:31
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:25
-
16:19
-
16:10
-
16:05
-
16:04
-
16:00
-
16:00
-
15:49
-
15:38
-
15:37
-
15:35
-
15:27
-
15:23
-
15:20
-
15:05
-
15:04
-
14:55
-
14:46
-
14:45
-
14:44
-
14:41
-
14:29
-
14:25