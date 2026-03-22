Сафонов сделал публикацию после разгромной победы «ПСЖ» в матче с «Ниццей»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своём телеграм-канале сделал публикацию после разгромной победы «ПСЖ» в матче 27-го тура Лиги 1 с «Ниццей» со счётом 4:0.

«С отличным результатом и хорошим настроением уходим на международную паузу», — написал Сафонов.

По данным статистического портала Sofascore, во встрече с «Ниццей» российский голкипер совершил одно спасение. Также Сафонов выполнил 83% точных передач (20/24), одну точную длинную передачу из пяти (20%).

Напомним, Сафонов включён в окончательный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи. 27-го числа национальная команда сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

Как Сафонов стал героем ФИФА: