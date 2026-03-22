Бубнов прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался о минувшем матче 22-го тура Мир РПЛ, в котором красно-белые победили «Оренбург» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

«Спартак» забил два быстрых гола и при этом сумел надёжно сыграть в обороне два тайма. Игра шла на встречных курсах. У «Оренбурга» достаточно много было подходов к воротам «Спартака», но «Спартак» не дал возможности эти подходы реализовать в голевые моменты. Сам же ещё имел моменты и во втором тайме и мог ещё забить. Преимущество в два мяча в начале игры позволило «Спартаку» играть спокойно и полностью контролировать ход поединка. Победа заслуженная. Видно, что состав у «Спартака» более классный, чем у «Оренбурга», — сказал Бубнов в аудиосообщении в своём телеграм-канале.

