Бубнов прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов высказался о минувшем матче 22-го тура Мир РПЛ, в котором красно-белые победили «Оренбург» со счётом 2:0.

«Спартак» забил два быстрых гола и при этом сумел надёжно сыграть в обороне два тайма. Игра шла на встречных курсах. У «Оренбурга» достаточно много было подходов к воротам «Спартака», но «Спартак» не дал возможности эти подходы реализовать в голевые моменты. Сам же ещё имел моменты и во втором тайме и мог ещё забить. Преимущество в два мяча в начале игры позволило «Спартаку» играть спокойно и полностью контролировать ход поединка. Победа заслуженная. Видно, что состав у «Спартака» более классный, чем у «Оренбурга», — сказал Бубнов в аудиосообщении в своём телеграм-канале.

Материалы по теме Главный тренер «Спартака» Карседо прокомментировал победу над «Оренбургом»

Как появился «Спартак»: