Главный тренер «Спартака» Карседо прокомментировал победу над «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился мнением о победе в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

«Я очень рад за сегодняшнюю игру, за то, как команда отнеслась к этой встрече. Мы подошли очень серьёзно и серьёзно настраивались. Все всё понимали. Мы знали, что с 2020 года команда здесь не то что не побеждала, но и не забивала ни одного гола. Ребята очень серьёзно отнеслись к игре, старались играть компактно. При нашем атакующем потенциале нужно было сыграть «на ноль», как мы сегодня и сделали. Забитые в первом тайме голы нам помогли. Во втором тайме мы тоже контролировали игру. Конечно, хотели забить третий гол. Если в такой ситуации пропустить гол, он может поменять ход встречи. Рад, что мы добились победы», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

