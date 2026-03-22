Главный тренер «Спартака» Карседо оценил игру Жедсона в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился мнением об игре полузащитника Жедсона Фернандеша в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

«Сегодня Жедсон провёл хорошую игру. Мы понимали, как играет соперник и их крайние защитники. На флангах Жедсон и Маркиньос отлично справились со своей работой. Добавляется качество в атаке. Возможно, сегодня Жедсон играл не на своей позиции, потому что он больше «восьмёрка». Тем не менее на поле он выполнил всё, что мы просили. Я доволен тем, как он выступает», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме 16-летний Павел Полех стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Спартака»

Как появился «Спартак»: