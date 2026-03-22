«Динамо» сообщило о продаже всех билетов на матч с «Зенитом» в РПЛ
Пресс-служба московского «Динамо» проинформировала о продаже всех билетов на матч 22-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43'
Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых.
На 22-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Джон Джон.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды 45 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе — четыре очка. «Динамо» с 30 очками располагается на восьмой строчке.
