«Сандерленд» вырвал победу на 90-й минуте матча Тайн-Уирского дерби с «Ньюкаслом»

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами из графства Тайн-энд-Уир «Ньюкасл» и «Сандерленд». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «чёрных котов».

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «сорок» Энтони Гордон. На 57-й минуте нападающий «Сандерленда» Шемсдин Тальби восстановил равновесие. На 90-й минуте Брайан Бробби забил победный мяч гостей.

После 31 встречи АПЛ «Сандерленд» набрал 43 очка и занимает 11-е место. «Ньюкасл» заработал 42 очка и располагается на 12-й строчке.

