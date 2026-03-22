«Динамо» — «Зенит»: Соболев снова вывел сине-бело-голубых вперёд на 43-й минуте

«Динамо» — «Зенит»: Соболев снова вывел сине-бело-голубых вперёд на 43-й минуте
В эти минуты проходит матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'    

Нападающий «Зенита» Александр Соболев снова вывел свою команду вперёд на 43-й минуте.

Счёт в матче открыл форвард «Зенита» Джон Джон на 22-й минуте. Игрок атаки московской команды Артур Гомес сравнял счёт на 37-й минуте.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды 45 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе — четыре очка. «Динамо» с 30 очками располагается на восьмой строчке.

