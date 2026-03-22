Мостовой: «Спартак» мог забить «Оренбургу» ещё больше, спокойно контролировали игру

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о выездной победе клуба в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» со счётом 2:0.

«Непростая победа над «Оренбургом». Но, с другой стороны, с форой в два мяча «Спартак» спокойно контролировал игру, за исключением каких-то подходов соперника. У «Оренбурга» таких моментов особенно не было.

А вот у «Спартака» были хорошие контратаки, с которых могли ещё больше забить. Всё двигалось к 2:0. Если бы «Оренбург» где-то случайно забил, то «Спартак», думаю, мог и третий забить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

