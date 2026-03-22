Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: «Спартак» мог забить «Оренбургу» ещё больше, спокойно контролировали игру

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о выездной победе клуба в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

«Непростая победа над «Оренбургом». Но, с другой стороны, с форой в два мяча «Спартак» спокойно контролировал игру, за исключением каких-то подходов соперника. У «Оренбурга» таких моментов особенно не было.

А вот у «Спартака» были хорошие контратаки, с которых могли ещё больше забить. Всё двигалось к 2:0. Если бы «Оренбург» где-то случайно забил, то «Спартак», думаю, мог и третий забить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Главный тренер «Спартака» Карседо прокомментировал победу над «Оренбургом»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android