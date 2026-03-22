«Динамо» — «Зенит»: Глушенков забил за гостей на 85-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). На данный момент счёт 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

На 85-й минуте Максим Глушенков забил третий мяч гостей. Ранее, на 22-й минуте, счёт в матче открыл форвард «Зенита» Джон Джон. Нападающий московской команды Артур Гомес сравнял счёт на 37-й минуте. Нападающий «Зенита» Александр Соболев снова вывел свою команду вперёд на 43-й минуте.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды 45 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе — четыре очка. «Динамо» с 30 очками располагается на восьмой строчке.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
