«Старого нельзя подводить». Литвинов — о напутствии Довбни на матч «Оренбург» — «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о наставлениях, которые получил от голкипера команды Александра Довбни перед матчем 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 18' 0:2 Литвинов – 25'
«Первый удар — там в руку попало. Вот. А потом я вспомнил сегодня слова Саши Довбни. Он сказал, что ты сегодня обязательно забьёшь. Но старого нельзя подводить. Он первый раз за сезон решил сказать, что я сегодня забью. Сказал, чуйка такая. Как он это сделал, я не знаю», — сказал Литвинов в интервью на YouTube-канале «Спартака».
Литвинов в этой встрече отметился забитым мячом после дальнего удара на 25-й минуте.
