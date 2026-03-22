«Тоттенхэм» разгромно уступил «Ноттингем Форест» и спустился на 17-е место в АПЛ

Завершён матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «лесники». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер из Ашингтона.

Игор Жезус вывел гостей вперёд на 45-й минуте, Морган Гиббс-Уайт удвоил преимущество команды на 62-й минуте. Тайво Авонийи отметился на 87-й минуте.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с 32 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «шпоры» 12 апреля на выезде встретятся с «Сандерлендом», «лесники» в тот же день примут «Астон Виллу».