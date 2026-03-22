Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тоттенхэм Хотспур — Ноттингем Форест, результат матча 22 марта 2026, счёт 0:3, 31-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм» разгромно уступил «Ноттингем Форест» и спустился на 17-е место в АПЛ
Завершён матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Тоттенхэм Хотспур» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «лесники». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер из Ашингтона.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Жезус – 45'     0:2 Гиббс-Уайт – 62'     0:3 Авонийи – 87'    

Игор Жезус вывел гостей вперёд на 45-й минуте, Морган Гиббс-Уайт удвоил преимущество команды на 62-й минуте. Тайво Авонийи отметился на 87-й минуте.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 30 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с 32 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «шпоры» 12 апреля на выезде встретятся с «Сандерлендом», «лесники» в тот же день примут «Астон Виллу».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
