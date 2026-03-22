Защитник «Спартака» Литвинов: даже и не вспомню, когда последний раз забивал в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0). Хавбек отметился забитым голом на 25-й минуте встречи.

«В том моменте тяжело было целиться. Самое правильно решение — пробить. Благодаря Довбне получилось забить. Он перед матчем давал напутствие, сказал, что я обязательно забью. Даже и не вспомню, когда последний раз забивал в РПЛ. «Крыльям», наверное? А, «Уралу». Но, учитывая позицию, голы — редкость. Приходится рассчитывать на стандарты. Рад, что получилось сегодня. Но это как приятный бонус. Самое главное, что сегодня победили, соперник тяжёлый. Рад, что все ребята действовали сплочённо», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.