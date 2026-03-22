Матч-центр:
Локомотив – Акрон: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ 2025/2026, 22 марта 2026

Сегодня, 22 марта, состоится матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Цыганок из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Аревало, Дзюба.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 41 очко в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе составляет восемь очков. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» уверенно обыграл «Динамо»! Команда Семака снова приблизилась к «Краснодару»! LIVE
«Зенит» уверенно обыграл «Динамо»! Команда Семака снова приблизилась к «Краснодару»! LIVE
