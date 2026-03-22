Соболев забил 100-й гол в российском футболе и вошёл в «Клуб 100»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил 100-й гол в российском футболе. Этот мяч позволил форварду войти в так называемый «Клуб 100». Соболев отличился в матче с московским «Динамо», который проходит в рамках 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На данный момент «Зенит» ведёт в игре со счётом 2:1 благодаря голу Соболева.

Несколько недель назад сам игрок отмечал, что уже забил 100 голов, однако тогда на его счету было лишь 98 мячей. Соболев просчитался, так как включил в свой актив мячи, забитые в 1/32 Кубка России ещë в 2017 году, однако в зачëт идут только голы с 1/16 финала.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 21 матча. Команда отстаёт от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. У «Динамо» 30 очков, клуб располагается на восьмой строчке.