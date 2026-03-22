Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев забил 100-й гол в российском футболе и вошёл в «Клуб 100»

Соболев забил 100-й гол в российском футболе и вошёл в «Клуб 100»
Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил 100-й гол в российском футболе. Этот мяч позволил форварду войти в так называемый «Клуб 100». Соболев отличился в матче с московским «Динамо», который проходит в рамках 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На данный момент «Зенит» ведёт в игре со счётом 2:1 благодаря голу Соболева.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

Несколько недель назад сам игрок отмечал, что уже забил 100 голов, однако тогда на его счету было лишь 98 мячей. Соболев просчитался, так как включил в свой актив мячи, забитые в 1/32 Кубка России ещë в 2017 году, однако в зачëт идут только голы с 1/16 финала.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 21 матча. Команда отстаёт от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. У «Динамо» 30 очков, клуб располагается на восьмой строчке.

Материалы по теме
«Зенит» уверенно обыграл «Динамо»! Команда Семака снова приблизилась к «Краснодару»! LIVE
Live
«Зенит» уверенно обыграл «Динамо»! Команда Семака снова приблизилась к «Краснодару»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android