Мостовой оценил шансы «Балтики» на бронзовые медали в РПЛ

Мостовой оценил шансы «Балтики» на бронзовые медали в РПЛ
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» разгромила «Сочи» со счётом 4:0, оценил шансы балтийцев на бронзовые медали в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Волков – 5'     2:0 Филин – 12'     3:0 Петров – 84'     4:0 Рядно – 87'    
Удаления: нет / Заика – 90+5'

«Балтика» получает удовольствие от всего, что у них происходит. Такое бывает, они должны наслаждаться футболом, что они идут так высоко в таблице РПЛ. У них здорово получается! На каком месте они будут в конце сезона? Мы посмотрим. «Балтика» легко разобралась с «Сочи» в отсутствие дисквалифицированного Талалаева. Играют футболисты! Что бы ты ни делал на бровке, играют они», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.

Материалы по теме
«Балтика» уже в топ-3 РПЛ! Решили всё за 12 минут, а закончили полным разносом
«Балтика» уже в топ-3 РПЛ! Решили всё за 12 минут, а закончили полным разносом
