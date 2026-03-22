Мостовой оценил шансы «Балтики» на бронзовые медали в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой после матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» разгромила «Сочи» со счётом 4:0, оценил шансы балтийцев на бронзовые медали в РПЛ.

«Балтика» получает удовольствие от всего, что у них происходит. Такое бывает, они должны наслаждаться футболом, что они идут так высоко в таблице РПЛ. У них здорово получается! На каком месте они будут в конце сезона? Мы посмотрим. «Балтика» легко разобралась с «Сочи» в отсутствие дисквалифицированного Талалаева. Играют футболисты! Что бы ты ни делал на бровке, играют они», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке. У команды в активе девять очков.