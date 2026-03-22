«Астон Вилла» обыграла «Вест Хэм Юнайтед» в 31-м туре АПЛ

Завершён матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу бирмингемцев. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Пол Тирни из Ланкашира.

Джон Макгинн вывел бирмингемцев вперёд на 15-й минуте, Олли Уоткинс забил второй гол команды на 68-й минуте.

После этой игры «Астон Вилла» с 54 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вест Хэм Юнайтед» с 29 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре «вилланы» 12 апреля на выезде встретятся с «Ноттингем Форест», «молотобойцы» 10 апреля примут «Вулверхэмптон».