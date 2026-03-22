Астон Вилла — Вест Хэм Юнайтед, результат матча 22 марта 2026, счёт 2:0, 31-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» обыграла «Вест Хэм Юнайтед» в 31-м туре АПЛ
Завершён матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу бирмингемцев. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра матча выступил Пол Тирни из Ланкашира.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Макгинн – 15'     2:0 Уоткинс – 68'    

Джон Макгинн вывел бирмингемцев вперёд на 15-й минуте, Олли Уоткинс забил второй гол команды на 68-й минуте.

После этой игры «Астон Вилла» с 54 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вест Хэм Юнайтед» с 29 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре «вилланы» 12 апреля на выезде встретятся с «Ноттингем Форест», «молотобойцы» 10 апреля примут «Вулверхэмптон».

