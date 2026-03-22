Главная Футбол Новости

«Спартак» выиграл в Оренбурге впервые с 2020 года

«Спартак» выиграл в Оренбурге впервые с 2020 года
«Спартак» выиграл в Оренбурге впервые с 2020 года. Это случилось в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

В сезоне-2019/2020 «Спартак» выиграл со счётом 3:1 также в 22-м туре. После этого московская команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 38 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с московским «Динамо» (4 апреля), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Локомотивом» (5 апреля).

