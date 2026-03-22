Александр Соболев забил четвёртый гол в пяти матчах после рестарта РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отличился в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». На данный момент счёт в матче 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Таким образом, форвард санкт-петербургской команды забил четвёртый гол в пяти играх после рестарта чемпионата России.

Ранее Соболев забил в ворота калининградской «Балтики» (1:0) в Кубке России и во встречах с «Оренбургом» (1:2) и московским «Спартаком» (2:0) в РПЛ. Всего в нынешнем сезоне нападающий «Зенита» отличился девять раз в 29 встречах.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У команды 45 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе — четыре очка. «Динамо» с 30 очками располагается на восьмой строчке.