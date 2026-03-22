«Арсенал» — «Ман Сити»: стартовые составы на матч финала Кубка английской лиги
Сегодня, 22 марта, состоится финальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Аррисабалага, Уайт, Салиба, Магальяйнс, Инкапье, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Дьёкереш, Хаверц.

«Манчестер Сити»: Траффорд, Нунес, Хусанов, О'Райли, Аке, Силва, Родри, Доку, Шерки, Холанд, Семеньо.

В нынешнем сезоне «канониры» и «горожане» встречались в матче 5-го тура чемпионата Англии. В том матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В финале минувшего розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.

